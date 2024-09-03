Мажич не считает проблемой поездку на Олимпиаду во время старта сезона РПЛ

Глава судейского корпуса РФС Милорад Мажич ответил на вопрос о поездке на Олимпиаду во время старта сезона РПЛ.

— Когда у меня были переговоры с РФС мы обсуждали этот момент. У меня достаточно тесное взаимодействие с ФИФА. В рамках него я был на Олимпиаде. Я считаю, такое взаимодействие может иметь плюсы для РФС.

Я благодарен за то, что вы следите за мной так тесно. Никаких проблем оставаться в курсе событий в России, когда я нахожусь в другой стране, нет. При этом я достаточно частно, как вы могли заметить, работаю здесь и посещаю матчи. Поэтому никакой проблемы здесь нет и быть не может, — сказал Мажич.

Победителем олимпийского футбольного турнира среди мужчин стала сборная Испании, обыгравшая в финальном матче хозяев первенства — французов (5:3, ДВ).