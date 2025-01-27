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Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 18:35

Сборную России оставили без Евро и Олимпиады-2028

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Футболисты молодежной сборной России.
Фото РФС

Как стало известно «СЭ», УЕФА определил процедуру жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2027 среди молодежных сборных. В число его участников не включена Россия. Соответственно, наша команда, за которую в новом цикле-2025/27 вправе выступать футболисты, родившиеся после 31 декабря 2003 года, останется и без первенства континента, и без Олимпиады-2028.

Жеребьевка отборочного турнира пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 6 февраля этого года. По ее результатам будут составлены девять отборочных групп: шесть по шесть команд и три — по пять. Албания и Сербия как хозяйки Евро-2027 вышли напрямую в финальный этап. А федерация Лихтенштейна не заявила молодежную сборную для участия.

Для жеребьевки УЕФА составил шесть корзин. Они выглядят так:

Корзина 1. Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Германия, Франция, Украина, Италия, Дания;

Корзина 2. Румыния, Швейцария, Хорватия, Чехия, Польша, Норвегия, Бельгия, Грузия, Ирландия;

Корзина 3. Словения, Финляндия, Швеция, Австрия, Словакия, Греция, Исландия, Венгрия, Болгария;

Корзина 4. Шотландия, Уэльс, Израиль, Северная Македония, Турция, Косово, Северная Ирландия, Фареры, Молдавия;

Корзина 5. Белоруссия, Черногория, Босния, Кипр, Латвия, Литва, Казахстан, Азербайджан, Люксембург;

Корзина 6. Эстония, Мальта, Армения, Андорра, Гибралтар, Сан-Марино.

На чемпионате Европы в июне-июле 2027 года сыграют 16 команд. По его итогам определятся участники Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.

Футбол
Олимпиада
Молодежная сборная России по футболу
УЕФА
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