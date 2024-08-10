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Париж-2024

Сегодня, 04:44

Тренер Испании Дения — о победе на Олимпиаде: «Это историческое событие»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер олимпийской сборной Испании Санти Дения прокомментировал победу над Францией (5:3 д.в.) в финале Олимпиады-2024.

«Это историческое событие и я рад за игроков, которые верили и боролись на протяжении 40 дней, чтобы добиться этой медали. Очень равная игра. Франция играет очень хорошо... Мы выиграли матч благодаря мелким деталям. Мы также сделали это с большой душой», — приводит слова тренера Marca.

Также Дения сообщил, что для тренерского штаба медалей нет, но Федерация пообещала подарить им копии.

Футболисты сборной Испании празднуют победу над Францией. Испания — короли лета! Обыграли Францию в безумном олимпийском финале

Испания выиграла золото Олимпиады впервые с Игр в Барселоне в 1992 году. Страна занимает 15-е место в медальном зачете (4-3-8).

Олимпиада
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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