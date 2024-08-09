Испания победила Францию в финале футбольного турнира Олимпиады

Мужская сборная Испании по футболу выиграла золото на Олимпийских играх в Париже. В финале испанцы победили сборную Франции.

В основное время матч завершился вничью — 3:3. В дополнительное время испанцы забили дважды мяч — 5:3.

У команды Сантьяго Дении голы забили Фермин Лопес (дубль), Алекс Баэна и Серхио Камельо, который дважды отличился в дополнительное время. У команды Тьерри Анри отметились Энцо Майо, Манес Аклиуш и Жан-Филипп Матета.

В матче за бронзу сборная Марокко разгромила Египет со счетом 6:0.

Национальная команда Испании выиграла золото Олимпиады впервые с Игр в Барселоне 1992 году.