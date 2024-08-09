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Париж-2024

Сегодня, 21:45

Испания победила Францию в финале футбольного турнира Олимпиады

Руслан Минаев
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Олимпийская сборная Испании.
Фото AFP

Мужская сборная Испании по футболу выиграла золото на Олимпийских играх в Париже. В финале испанцы победили сборную Франции.

В основное время матч завершился вничью — 3:3. В дополнительное время испанцы забили дважды мяч — 5:3.

У команды Сантьяго Дении голы забили Фермин Лопес (дубль), Алекс Баэна и Серхио Камельо, который дважды отличился в дополнительное время. У команды Тьерри Анри отметились Энцо Майо, Манес Аклиуш и Жан-Филипп Матета.

В матче за бронзу сборная Марокко разгромила Египет со счетом 6:0.

Национальная команда Испании выиграла золото Олимпиады впервые с Игр в Барселоне 1992 году.

Олимпийские игры. Мужчины. Финал
09 авг, 19:00. Parc des Princes (Париж)
Франция (олимп.)
3:5
Испания (олимп.)
Александр Ляказетт&nbsp;&mdash; Фермин Лопес. Олимпиада-2024: финал футбольного турнира Франция — Испания. Онлайн-трансляция 9 августа
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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