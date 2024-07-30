Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Футбол

Париж-2024

Сегодня, 11:00

Украина — Аргентина: время начала и как смотреть трансляцию матча Олимпиады

Украина сыграет с Аргентиной в футбольном турнире Олимпиады 30 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки сборной Аргентины.
Фото Reuters

Украина сыграет с Аргентиной в матче группы В футбольного турнира в рамках Олимпийских игр-2024 во вторник, 30 июля. Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» в Париже (Франция). Начало — в 18.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня. Следить за ключевыми событиями встречи Украина — Аргентина можно в матч-центре на нашем сайте. В России федеральные телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Трансляцию в прямом эфире бесплатно можно смотреть на официальном сайте МОК по регистрации.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа B
30 июл, 18:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Украина (олимп.)
Аргентина (олимп.)

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа. Групповой этап состоится с 24 по 30 июля, игры четвертьфинала — 2 августа, полуфинала — 5 августа. Матч за 3-е место запланирован на 8 августа, финал — на 9 августа.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России
Олимпиада
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Украины по футболу
Читайте также
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Губерниева призвали не возвращаться в Россию
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доминиканская Республика — Узбекистан: время начала и как смотреть трансляцию матча Олимпиады

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости