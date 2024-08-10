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Париж-2024

Сегодня, 10:46

Рианчо раскрыл секрет успеха испанского футбола в 2024 году

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» высказал мнение о победе сборной Испании над Францией (5:3 д.в.) в финале Олимпиады-2024.

«Исторически сложилось так, что Испания всегда добивалась высоких результатов на молодежном уровне. Успех испанского футбола — это методология работы, основанная на создании собственной модели игры. Эта модель постоянно развивается благодаря обучению тренеров. Думаю, это и есть главная основа успеха!» — сказал Рианчо «СЭ».

Испания выиграла золото Олимпиады впервые с Игр в Барселоне в 1992 году. Страна занимает 15-е место в медальном зачете (4-3-8).

Также в 2024 году основная сборная Испании победила на чемпионате Европы по футболу, а команда до 19 лет выиграла европейское первенство в своей возрастной категории.

Сборная Испании по футболу
Рауль Рианчо
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