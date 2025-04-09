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Футбол

Лос-Анджелес-2028

9 апреля, 20:23

МОК сократил количество мужских сборных в футбольном турнире на Олимпиаде-2028

Сергей Ярошенко
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На Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе будет сокращено количество мужских футбольных сборных, сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кита Макконнелла.

В мужском турнире на Играх в США выступят 12 сборных, ранее на Олимпиаде было представлено 16 национальных команд. При этом в женском турнире количество сборных будет увеличено с 12 до 16.

Действующим чемпионом в мужском турнире является сборная Испании, в женском — сборная США.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля.

Футбол
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