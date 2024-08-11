С российским флагом и с медалями. Наши любители приняли участие в олимпийском марафоне

На Олимпийских играх в Париже впервые в истории прошел любительский марафон.

Говорят, что идея провести массовый забег по трассе олимпийского марафона родилась еще при подготовке к Играм в Токио. В столице Японии проходит один шести самых престижных стартов на 42,2 км — World Marathon Majors. Организаторы здесь искушены в проведении больших беговых событий, а бегуны со всего мира мечтают тут стартовать. Но в дело вмешалась коронавирусная инфекция, из-за которой массовой забег решили не проводить. Таким образом, Олимпийские игры в Париже стали первыми, где любители могли выйти на ту же олимпийскую трассу, что и профессионалы. Забег получил название «Марафон для всех».

Марафон для всех

Принять участие в марафоне мог любой желающий. Для этого сначала нужно было заполнить анкету и выполнить задания бегового челленджа. По замыслу организаторов, челлендж должен был отсечь от марафона совсем новичков, которые точно был не справились с прохождением дистанции. Как показала практика, решение было правильным. Большинству профессиональных стайеров трасса далась нелегко — после финиша мужского олимпийского марафона большая часть спортсменов изрядно хромала.

На втором этапе только среди тех, кто выполнил беговые задания, разыгрывались билеты на участие в «Марафоне для всех». Начинающие и те, кто не хотел морочиться с прохождением челленджа, могли подать заявку на участие в лотерее на 10-километровый забег. Здесь с отбором было проще — все решала только удача, никаких дополнительных заданий выполнять не нужно было.

Фото Global Look Press

Лувр, Эйфелева башня и горки

Визуально маршрут марафона фантастический и проходит через все главные достопримечательности. Лувр, Вандомская площадь, Эйфелева башня в красочной ночной подсветке — восхитительное зрелище. Организаторы всеми возможными способами старались создать непринужденную атмосферу, на разных участках играла музыка, стояли организованные группы поддержки в красочных костюмах, с музыкальными инструментами. Кто-то выходил на старт в карнавальном костюме.

Но со спортивной точки зрения марафон оказался очень непростым с крутыми горками. А в подъем в районе 30-го километра только будущий олимпийский чемпион Тамират Тола уходил играючи. На крутых склонах Верхней Сены некоторым пришлось сойти. Сошедшим помогали добраться до шаттлов, которые стояли в нескольких точках по трассе и помогали спортсменам добраться до финиша.

Фото Reuters

Ночной Париж и атмосфера

Кроме того, преодолеть дистанцию помогало невероятное количество болельщиков вдоль трассы, которые практически до самого утра кричали, пели и всячески подбадривали каждого бегуна. «Я просто хочу, чтобы каждый из ребят финишировал и получил медаль», — с улыбкой ответила женщина на вопрос за кого она болеет.

На старте участники были разделены на группы в соответствии с предполагаемым временем прохождения дистанции. Лимит на преодоление марафона составлял 6 часов. Всего на две дистанции кластеров было 16. В каждой группе был еще и свои селебрити — звезды европейского телевидения, искусства и спорта. Например, на марафон вышла экс-первая ракетка мира француженка Амели Моресмо, а на 10-ку — чемпионка мира в марафоне британка Пола Рэдклифф.

Отдельной гордостью организаторов, которая особенно подчеркивалась, было гендерное равенство. Среди участников было ровно 50 процентов женщин и 50 процентов мужчин. А самой старшей участнице Барбаре Гумберт — 85 лет! И она добралась до финиша счастливой и довольной. Если верить организаторам, в забеге приняли участие представители 127 стран. В том числе, из России.

Никаких нейтральных статусов, аббревиатур AIN и нейтральной формы. Бегуны из России могли принимать участие в марафоне на тех же условия, что и все остальные. По нынешним временам звучит почти фантастически.

— Трасса дичайше сложная, — поделился впечатлениями россиян Глеб, приехавший на забег специально из Новосибирска. — Я много где бегал и в России, и за рубежом, и скажу, что одна из самых сложных трасс, которые мне попадались. Но атмосфера невероятная и это все окупает. И ощущение Олимпиады, конечно, тоже.

Транспортный коллапс

Организаторы заложили на все марафонские забеги два дня. В субботу утром проходили олимпийские соревнования среди мужчин, вечером — забег любителей, а утром воскресенья на трассу вышли женщины. Проблема была только в том, что почти все время часть города оказалась перекрыта, хотя самые загруженные участки в центре французской столицы между стартами старались разблокировать.

Другое дело, что в этот же день проходили и соревнования и на других объектах, причем решающие их стадии, а значит, и самые посещаемые. Город просто встал. Причем и автомобили, и пешеходы. Зрители и случайные прохожие долго не могли попасть в метро или пройти по узким улочкам центра. Но позитивного отношения к марафону и Олимпиаде это, кажется, не изменило.