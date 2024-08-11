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Париж-2024

Сегодня, 12:15

Хассан вырвала золото в марафоне, Трофимова — 14-я. Такая выносливость вообще возможна?

Хассан стала олимпийской чемпионкой в марафоне
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Сифан Хассан.
Фото Reuters
Представительница Нидерландов Сифан Хассан стала победительницей олимпийского марафона. У нее еще две бронзовые награды ОИ-2024 на 5000 и 10 000 м.

Олимпиада. Женщины. Марафон. Финал
1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 2:22.55 (OR)
2. Тигст Ассефа (Эфиопия) — 2:22.58
3. Хелен Обири (Кения) — 2:23.10

Женским марафоном заканчивается программа легкой атлетики на Играх в Париже. Вслед за мужчинами и любителями на улицы Парижа вышли самые быстрые бегуньи на длинные дистанции. Главным фаворитом на старте считалась Тигст Ассефа из Эфиопии, самая быстрая на данный момент марафонка. В Берлине осенью 2023-го она пробежала 42,2 км за 2:11.53, сбросив с предыдущего достижения сразу 2 минуты. Но есть нюанс: Ассефа бежала вместе с мужчинами, а потому этот результат считается мировым рекордом в смешанной гонке.

Рекордсменка среди женщин и по совместительству действующая олимпийская чемпионка кенийка Перес Джепчирчир показала лучший результат в чисто женской гонке этой весной в Лондоне ( 2:16.16). И конечно, она тоже здесь, в Париже. А главной медийной звездой, безусловно, является Сифан Хассан. Легкоатлетка из Нидерландов уже выходила в Париже на дорожку и взяла две бронзы на 5000 м и 10 000 м. С дорожки на шоссе Хассан переходит поразительно легко. Она выиграла первый же свой марафон — в Лондоне в 2023-м, а затем в Чикаго показала второе самое быстрое время в истории вслед за Ассефой — 2:13.44.

Сифан Хассан.
Фото Reuters

Золото в безумной финишной рубке

Нашим болельщикам было интересно посмотреть на Сардану Трофимову. Спортсменка из Якутии, которая сейчас выступает за Киргизию, в сентябре прошлого года завоевала бронзу Азиатских игр, а в этом году на марафоне в Ганновере Трофимова финишировала четвертой со временем 2 часа 27 минут и 32 секунды. До олимпийского норматива не хватило 42 секунд, но многократная чемпионка России получила право поехать в Париж по правилу Universality Places, своего рода аналогу wild card.

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До затяжного подъема в районе 30-го километра Сардана уверенно держалась в группе лидеров, в какой-то момент шла второй. Но крутейший подъем на второй половине и на женском марафоне стал решающим. Правда, в отличие от мужского забега, где Тамират Тола убежал за олимпийским золотом в одиночку, девушки держались группой из пяти человек, среди которых были Ассефа и Хассан. Они и разыграли между собой золото в безумной финишной рубке. Сифан как будто продолжила бежать по стадиону, встала перед Ассафой и рванула к ленте. Суммарно за несколько дней Хассан пробежала в соревновательном (!) темпе 57, 2 км и смогла на каждой дистанции завоевать медаль. Похоже, что она сверхчеловек.

Сардана Трофимова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самой сложной задачей было попасть на Олимпиаду

Сардана Трофимова финишировала 14-й с национальным рекордом для Киргизии — 2:26.47. На трассе она на 4 секунды обошла чемпионку Токио Джепчирчир.

— Я очень довольна, получила удовольствие от этого бега, — сказала Трофимова после финиша. — Хотя хотелось бы, конечно, быть чуть повыше. Какая я?

— 14-я и с национальным рекордом!

— Правда? Тогда задача точно выполнена!

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— Похоже, самой сложной задачей было попасть на эти Олимпийские игры. Чего у вас только ни было — и смена гражданства, и долгое выполнение норматива, а потом приглашение...

— Да! (Почти кричит.) Я бежала, а у меня по коже шли мурашки от того, какая тут поддержка, какая атмосфера в Олимпийской деревне. Мне даже не хочется уезжать.

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