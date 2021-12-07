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Российским фигуристам может потребоваться помощь оргкомитета Олимпийских игр для прилета в Пекин

10:44
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин заявил, что российским фигуристам может потребоваться помощь оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Не исключено, что российские фигуристы будут лететь напрямую чартерным рейсом из Красноярска, поэтому может потребоваться содействие оргкомитета Олимпийских игр в получении соответствующих разрешений для авиаперелета для данного вида спорта», — цитирует Плитухина ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Олимпийская деревня откроется 27 января.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13129299

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Виктория Кравченко все материалы автора
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