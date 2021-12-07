Российским фигуристам может потребоваться помощь оргкомитета Олимпийских игр для прилета в Пекин

Заместитель генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин заявил, что российским фигуристам может потребоваться помощь оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Не исключено, что российские фигуристы будут лететь напрямую чартерным рейсом из Красноярска, поэтому может потребоваться содействие оргкомитета Олимпийских игр в получении соответствующих разрешений для авиаперелета для данного вида спорта», — цитирует Плитухина ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Олимпийская деревня откроется 27 января.