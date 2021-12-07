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Олимпийский комитет США — о дипломатическом бойкоте Олимпиады: «Знаем, что они будут болеть за нас из дома»

В НОК США отреагировали на дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
10:35
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Руководитель Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд прокомментировала решение властей страны о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Мы высоко ценим неизменную поддержку президента и его администрации, — приводит слова Хиршланд Reuters. — Знаем, что они будут болеть за нас из дома. Соревноваться от имени США — это честь и привилегия. Олимпийская сборная взволнована и готова сделать так, чтобы нация гордилась нами».

Напомним, что 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что власти США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

Американские спортсмены примут участие в Олимпиаде, но официальных представителей США на Играх не будет.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Карен Саркисян все материалы автора
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