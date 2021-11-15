Российские олимпийцы будут вылетать в Пекин через Красноярск

Для российских атлетов, которым предстоит участие в зимних Олимпийских играх-2022, будет создан специальный авиационный хаб в Сибири, сообщил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Что касается логистики, мы планируем организовать авиационный хаб в Красноярске, — сказал Поздняков журналистам. — Именно оттуда спортсмены, которые будут готовиться к Играм в разных местах, будут централизованно вылетать в Пекин. Что касается ограничений, то уже говорилось, что в Пекине они будут более жесткими, чем в Токио. Создается некий периметр, выходить за который участники не смогут. В Японии с этим было проще, хотя у нас не было проблем и замечаний по этому поводу. Видимо, организаторы в Пекине решили не уповать на сознательность спортсменов, а заранее ограничить их возможности передвижения. Зато в Китае, как уже говорилось, более гибкие правила по прибытию и убытию участников — им нет необходимости уезжать в течение 48 часов после окончания соревнований, можно остаться до церемонии закрытия».

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.