«Они неизбежно заплатят за это». МИД Китая сделал заявление в отношении бойкота Олимпиады-2022
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь пригрозил странам, которые поддержали дипломатический бойкот предстоящей Олимпиады в Пекине.
«Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой Олимпиады для политических манипуляций непопулярно и ведет к самоизоляции. Они непременно заплатят за свои проступки», — цитирует Вэньбиня AFP.
6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады.
При этом дипбойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в Играх-2022.
Кроме того, бойкот поддержали Австралия, Великобритания, Канада, а также другие страны и правозащитные организации. В Европарламенте выступили с призывом к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Однако Франция отказалась принимать участие в бойкоте.
Причиной подобных призывов стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
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