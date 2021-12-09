«Они неизбежно заплатят за это». МИД Китая сделал заявление в отношении бойкота Олимпиады-2022

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь пригрозил странам, которые поддержали дипломатический бойкот предстоящей Олимпиады в Пекине.

«Использование США, Австралией, Великобританией и Канадой Олимпиады для политических манипуляций непопулярно и ведет к самоизоляции. Они непременно заплатят за свои проступки», — цитирует Вэньбиня AFP.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады.

При этом дипбойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в Играх-2022.

Кроме того, бойкот поддержали Австралия, Великобритания, Канада, а также другие страны и правозащитные организации. В Европарламенте выступили с призывом к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Однако Франция отказалась принимать участие в бойкоте.

Причиной подобных призывов стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.