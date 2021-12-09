Подготовка российских спортсменов к Играм в Пекине осложнена из-за коронавируса

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, с какими сложностями сталкиваются атлеты, готовящиеся к Играм в Пекине и сколько россиян поедут на главный старт четырехлетия.

— Что касается подготовки к Пекину-2022, то представители федераций по зимним видам спорта отметили, что она протекает сложно, в первую очередь из-за коронавирусных ограничений, действующих в настоящий момент, — сказал Поздняков. — В ряд стран сейчас очень сложно получить въездные визы, нетрудно догадаться, в какие. ОКР ведет большую дипломатическую работу, чтобы наши спортсмены могли вовремя получить разрешительные документы и попасть в зарубежные страны для участия в квалификационных соревнованиях. Хотя не всегда удается добиться положительного результата. Также мы сейчас ожидаем от оргкомитета второй редакции правил пребывания на Олимпиаде, так называемого плейбука. Его появление ожидалось 8 декабря, но немного задержалось. Оно должно пролить свет на некоторые вопросы технического характера, связанные с ежедневным тестированием и нахождением спортсменов на Играх. Сейчас мы полностью обеспечены местами для проживания спортсменов во всех трех кластерах, местами для специалистов, которые будут находиться за пределами олимпийской деревни, но внутри замкнутого периметра. Также мы организовали транспортное обеспечение для всех членов делегации. И ждем от наших спортсменов успешного участия в заключительных этапах квалификации. Мы ожидаем, что около 216 атлетов примут участие в Играх.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.