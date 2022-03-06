Наталья Воробьева назвала Камилу Валиеву брендом Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка по спортивной борьбе Наталья Воробьева назвала российскую фигуристку Камилу Валиеву брендом Олимпиады в Пекине.

«Камила Валиева очень красиво откатала короткую программу. Думаю, Валиева украла сердца всех россиян! Думаю, она все-таки останется олимпийской чемпионкой, а все разговоры о том, чтобы отнять командную медаль... Довольно абсурдны. Она стала брендом Олимпиады в Пекине, показав очень крутую работу, а то, что с ней произошло, затронуло абсолютно всех», — цитирует Воробьеву «Спорт день за днем».

Камила Валиева на Играх в Пекине заняла 4-е место. Золото выиграла россиянка Анна Щербакова.