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Сегодня, 13:14

Наталья Воробьева назвала Камилу Валиеву брендом Олимпиады в Пекине

Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Getty Images

Олимпийская чемпионка по спортивной борьбе Наталья Воробьева назвала российскую фигуристку Камилу Валиеву брендом Олимпиады в Пекине.

«Камила Валиева очень красиво откатала короткую программу. Думаю, Валиева украла сердца всех россиян! Думаю, она все-таки останется олимпийской чемпионкой, а все разговоры о том, чтобы отнять командную медаль... Довольно абсурдны. Она стала брендом Олимпиады в Пекине, показав очень крутую работу, а то, что с ней произошло, затронуло абсолютно всех», — цитирует Воробьеву «Спорт день за днем».

Камила Валиева на Играх в Пекине заняла 4-е место. Золото выиграла россиянка Анна Щербакова.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/olimpiyskaya-chempionka-natalya-vorobeva-kamila-valieva-stala-brendom-olimpiady-v-pekine
Камила Валиева
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