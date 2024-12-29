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Новогодние мероприятия в Москве: что будет в ночь с 31 декабря 2024 на 1 января 2025

Опубликована развлекательная программа в Москве в новогоднюю ночь 2025
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Фото Global Look Press

Для гостей и жителей Москвы представлена разнообразная развлекательная программа в новогоднюю ночь. «СЭ» публикует список площадок для празднования Нового года.

Красная площадь

Попасть на Красную площадь в новогоднюю ночь смогут только посетители легендарного ГУМ-Катка. Цена билета: 12025 рублей. Для остальных площадка будет закрыта с 18.00 (31 декабря) до 8.00 (1 января).

Парк «Зарядье»

В парке установили праздничную иллюминацию и изменили подсветку перил парящего моста. Для гостей будут доступны еда и шоу. Вечером в концертном зале «Зарядье» состоится закрытие Зимнего музыкального фестиваля.

Парк Горького

Парк Горького в новогоднюю ночь приглашает гостей покататься на коньках (график работы продлен до 3.00), посмотреть украшение площадки в стиле советского художника-соцреалиста Александра Дейнеки. Также запланированы ярмарка, концерты и мастер-классы.

Поклонная гора

В праздники здесь проходит фестиваль «Ледовая Москва». Можно посмотреть на ледовые скульптуры, мюзиклы, анимационные программы и народные гулянья.

ВДНХ

В новогоднюю ночь на ВДНХ будет работать каток, Центральная аллея, павильон №1 и аттракцион «Солнце Москвы».

Кузнецкий мост

У Кузнецкого моста установили рождественский вокзал, здесь можно сфотографироваться и купить новогодние сувениры. Также будет работать ярмарка, где представлены праздничные блюда и согревающие зимние напитки.

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