Газзаев: «Таким людям, как Кавелашвили, нужно доверять, они принесут пользу своему народу и своей стране»

Валерий Газзаев, тренировавший владикавказский «Спартак-Алания» с 1994 по 1999 год, высказался о назначении экс-футболиста клуба Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии.

«Спортсмены, которые добиваются больших достижений, успешны в политике. За счет таланта и характера. Я абсолютно уверен, что он добьется больших успехов. Уверен, что и спорт не окажется без внимания. В целом таким людям, которые проявили себя в спорте как в своей стране, так и на международной арене, с именем и характером, как Кавелашвили, нужно доверять, они приносили и будут приносить пользу своему народу и своей стране», — цитирует Газзаева ТАСС.

Кавелашвили стал шестым президентом Грузии 14 декабря 2024 года. За свою спортивную карьеру нынешний политик выступал в составе тбилисских клубов, включая «Динамо», а также играл за английский «Манчестер Сити» и ряд швейцарских команд: «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон», «Арау» и «Базель».