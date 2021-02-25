Главное о коронавирусе в России и мире на 25 февраля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 446 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 406), Санкт-Петербурге (911), Московской области (495), Нижегородской области (388) и Воронежской области (301).
— Весной в России может быть очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил инфекционист Евгений Тимаков.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, общее число зараженных коронавирусом в мире — 113 135 247.
Первое место по числу зараженных занимают США — 28 974 623 человека. Далее идут Индия (11 046 914) и Бразилия (10 326 008).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 518 363. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (250 079) и Мексика (182 815).
— В Польше выявили рекордное с начала года число заболевших коронавирусом за сутки — 12 146. На этом фоне в стране введут новые антикоронавирусные ограничения.
— Одна из старейших авиакомпаний мира — «Чешские авиалинии» — уволит всех 430 сотрудников из-за огромных финансовых потерь перевозчика на фоне пандемии.
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