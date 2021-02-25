Главное о коронавирусе в России и мире на 25 февраля: статистика и факты

— В Польше выявили рекордное с начала года число заболевших коронавирусом за сутки — 12 146. На этом фоне в стране введут новые антикоронавирусные ограничения.

— Одна из старейших авиакомпаний мира — «Чешские авиалинии» — уволит всех 430 сотрудников из-за огромных финансовых потерь перевозчика на фоне пандемии.