Главное о коронавирусе в России и мире на 19 февраля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на пятницу, 19 февраля, за последние сутки в России выявлено 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 637 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 972), Санкт-Петербурге (1 087), Московской области (687), Нижегородской области (341) и Воронежской области (320).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 139 031 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов, выздоровели 3 679 949 человек.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, на день 19 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 110 862 700 .
Первое место по числу зараженных занимают США — 28 523 524 человека. Далее идут Индия (10 963 394) и Бразилия (10 030 626).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 505 309. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (243 610) и Мексика (178 018).
— Правительство Украины намерено продлить карантин до 30 апреля, а также вернуть ранжирование регионов в зависимости от уровня эпидемической опасности. Кроме того, в Раде заявили о возможной отставке главы Минздрава из-за срыва вакцинации в стране.
— Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний дал положительное заключение о «Спутнике V». Представитель директора института напомнил, что эффективность вакцины составляет 92% и она абсолютно безопасна.
— Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 110 миллионов. Кроме того, в Чехии госпитализировано максимальное количество больных в тяжелом состоянии — 1 227 человек.
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