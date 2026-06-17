Свищев — о трагедии в Брянской области: «Виновные должны быть найдены и наказаны»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на трагедию, связанную с атакой ВСУ на автобус с юными футболистами из Гомеля в Брянской области.

«Бить по гражданскому транспорту, зная, что там едут дети — отвратительно. Этот поступок требует наказания. Виновные должны быть найдены и преданы суду. Однозначно должна последовать реакция ФИФА и УЕФА. Международное спортивное сообщество должно жестко реагировать на подобного рода ситуации. Белорусская федерация футбола уже уведомила ФИФА и УЕФА, мы ждем реакции. Виновные должны быть найдены и наказаны», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что автобус с юными футболистами из Гомеля, направлявшимися на отдых в Геленджик, был атакован беспилотником самолетного типа. В результате погибла сопровождавшая команду женщина, еще шесть человек получили ранения, включая четверых детей.

Давид Петросян