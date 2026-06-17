Белорусская федерация футбола уведомила ФИФА и УЕФА об атаке на автобус с детской командой

Белорусская федерация футбола (БФФ) проинформировала руководство Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об атаке на автобус с юными футболистами из Гомеля в Брянской области.

В организации отметили, что держат ситуацию на особом контроле, собирают всю имеющуюся информацию и следят за развитием событий.

«В первую очередь, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в данном инциденте. Мы держим эту ситуацию на особом контроле и собираем всю имеющуюся информацию, следим за дальнейшим развитием событий. Также мы проинформировали президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем и инициировали рассмотрение данного инцидента в соответствующих органах», — приводит ТАСС ответ пресс-службы.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что автобус с юными футболистами из Гомеля, направлявшимися на отдых в Геленджик, был атакован беспилотником самолетного типа. В результате погибла сопровождавшая команду женщина, еще шесть человек получили ранения, включая четверых детей.

После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.