Рудковская и Добровинский проведут очную ставку с редактором StarHit

Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, примет участие в очной ставке с главным редактором StarHit Анастасией Ананьиной 26 февраля по статье о сыне продюсера Александре Плющенко. Об этом «СЭ» 19 февраля сообщил юрист Александр Добровинский.

«26 февраля мы с Яной Рудковской будем участвовать в очной ставке с Анастасией Ананьиной — главным редактором StarHit, на сайте которого была опубликована лживая статья о Саше Плющенко со ссылкой на анонимных экспертов. Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен», — прокомментировал Добровинский.

В прошлом году StarHit опубликовало заметку, в которой говорилось, что Плющенко-младший (известный под прозвищем «Гном Гномыч») может страдать синдромом Аспергера. Рудковская подала в суд на издание.

26 января стало известно, что по результатам психической экспертизы Александр Плющенко был признан вменяемым.