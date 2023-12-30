Bloomberg снова назвало Маска самым богатым человеком в мире

Американский предприниматель Илон Маск снова стал богатейшим человеком мира, информирует Bloomberg Billionaires Index (BBI). Основатель SpaceX и Tesla заработал в 2023 году 95,4 миллиарда долларов.

По данным источника, капитал 500 богатейших предпринимателей мира в 2023 году вырос на 1,5 триллиона долларов.

В тройку с Маском вошли французский магнат Бернар Арно, владелец LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, а также основатель Amazon Джефф Безос.

Впервые Маск возглавил список самых богатых людей мира в январе 2021 года.

1 декабря Маск объявил о старте продаж автомобилей Cybertruck — самая дешевая версия стоит 5,5 млн рублей.

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