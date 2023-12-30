Какой ТВ-канал покажет и где смотреть фестиваль «Песня года» в новогодние праздники 2023/2024

Традиционный музыкальный фестиваль «Песня года» покажет телеканал «Россия 1». Первая часть концертной программы будет показана в эфире федерального канала 1 января в 14.40 по московскому времени. Вторая часть запланирована на 2 января в 14.55 мск.

Ведущие концерта: певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева.

Для телезрителей выступят лучшие музыкальные коллективы и исполнители России. Они исполнят хиты, которые слушали россияне в 2023 году. Среди них: Filatov & Karas, Ольга Серябкина, Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Николай Басков, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Алсу, Ирина Дубцова, Юлия Савичева и другие.

Фестиваль «Песня года» проводится с 1971 года.