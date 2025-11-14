Горносько победила в многоборье на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open — 2025

Белорусская гимнастка Алина Горносько одержала победу на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open — 2025 в многоборье среди сениорок.

тренируется под руководством Марины Лобач и Ирины Лепарской. Поздравляем! Второе место заняла Мария Борисова, ее тренер Ирина Гусарова, хореограф — Елена Егорова. Третья — еще одна гимнастка Академии, Ева Кононова. Ее тренер — Евгения Елисеева, хореограф — Елена Егорова.

Соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».