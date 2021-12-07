Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выступила с приветственной речью.

Турнир «Небесная грация» уже, по сути, начался. В понедельник, 6 декабря, в Москве прошла жеребьевка соревнования с онлайн-подключением представителей стран-участниц. Напомним, что сам турнир пройдет по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой 16-17 декабря на «ВТБ Арене». Организатор — Благотворительный фонд Алины Кабаевой. 14 гимнасток из 14 стран выступят в многоборье по уникальным правилам на основе тех, что действовали в 2001-2005 годах, и тех, которые будут актуальны с 2022 по 2024 год.

Крамаренко выпало выступать последней

С приветственным словом накануне жеребьевки выступила автор идеи проведения «Небесной грации» олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая рассказала об уникальных правилах соревнований и пожелала всем гимнасткам удачи.

— Спасибо всем за ваше участие! У нас пройдет турнир, но не будет проигравших, — такими словами начала церемонию жеребьевки Алина Кабаева. — Мы всех ждем с нетерпением. Очень хочется потом услышать ваше мнение, ваши предложения. Мы хотим сделать турнир ежегодным. Цель турнира — показать возможности и перспективы развития художественной гимнастики. Понимаю, что современные правила, на мой взгляд, упрощают все элементы и не дают спортсменкам раскрыть полностью свой талант и возможности. К сожалению, это приводит к тому, что художественная гимнастика перестает удивлять и восхищать. Еще раз хочу сказать спасибо за то, что приняли этот вызов. Елена Нефедова будет главным судьей, я искренне благодарна, что она согласилась принять участие в этом проекте. Спасибо моей подруге по спорту Вере Сесиной — даже после завершения карьеры мы с ней хорошо общаемся. Анна Сагай тоже принимает участие. Давайте вместе сделаем прекрасный спортивный праздник!

После этого произошла перекличка всех участников — представители всех стран оказались в Zoom. В турнире примут участие 14 гимнасток из разных уголков мира — от Канады и Мексики до Хорватии и Казахстана.

— Это не просто турнир, — подвела своеобразный итог главный судья соревнований — судья Международной федерации гимнастики (FIG), вице-президент технического комитета Европейской гимнастики (EG) Елена Нефедова. — Я думаю, что это будет турнир-праздник, который имеет спортивную составляющую. Будет очень интересно и участникам, и тренерам, и зрителям. Гимнастки имеют возможность показать себя со всех сторон. Отдельная благодарность Благотворительному фонду Алины Кабаевой, что дали возможность принимать участие в таком празднике.

После этого все внимание было обращено к большому барабану на столе, в который поместили 14 разноцветных шаров. В каждом из них была спрятана записка с названием страны. Они в рандомном порядке выпадали из барабана. В итоге «художницы» покажут упражнения с четырьмя разными предметами (традиционными обручем, мячом, булавами и лентой) в соответствии со следующим порядком: Канада, Венгрия, Украина, Италия, Казахстан, Израиль, Узбекистан, Австралия, Белоруссия, Грузия, Куба, Хорватия, Мексика, Россия.

Последней выпало выступать главной звезде турнира Лале Крамаренко, которая к тому же 6 декабря справляла свой 17-й день рождения. Такой вот получился своеобразный подарок всем зрителям, которые будут наблюдать за необычными упражнениями гимнасток. Программы у Лалы обещают быть особенно сложными и интересными, о чем уже рассказывают очевидцы.

Главные особенности правил турнира

Сразу же после этого определился и состав судейской бригады — арбитры будут одними и теми же на всех упражнениях. И сразу же последовало небольшое объяснение экспериментальных правил турнира «Небесная грация». Все судьи впервые частично познакомятся с упражнениями «художниц» 15 декабря на официальном опробовании. Арбитрам раздадут карточки участниц с предварительно запланированными элементами трудности тела. Но на самом деле гимнасткам можно выполнить и больше указанного на карточках — если они так и сделают, то трудность повысится. Но и ошибки будут строго оцениваться. Самая главная особенность, что оценка останется открытой — спортсменки смогут выполнить столько элементов трудности тела, сколько смогут за время упражнения. Вся «стоимость» была взята из правил 2001-2005 годов, но некоторые элементы пришлось оценить отдельно. Например, вращение Крамаренко, появившееся только в этом году.

Вторая часть оценки — трудность предмета, на которую уже будут смотреть с точки зрения новых правил. Артистизм и исполнение тоже оценят по правилам 2022-2024 годов. Единственное исключение — гимнасткам нужно будет выполнить в упражнении одну танцевальную дорожку. Ее отсутствие будет наказываться снятием в 0,5 балла. Элементы трудности предмета уже придется оценивать судьям без карточек. На первый взгляд правила могут показать трудными, но организаторы турнира готовы ответить на все вопросы коллег из разных стран. На «Небесной грации» будут ставиться настоящие эксперименты, которые наверняка продвинут художественную гимнастику вперед.