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Сегодня, 19:10

Горносько выиграла золото в упражнении с булавами на турнире «Кубок "Небесная грация"»

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Белорусская гимнастка Алина Горносько выиграла третью золотую медаль на турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре.

Спортсменка стала первой в упражнении с булавами, набрав 32,70 балла. Второе место заняла Тахмина Икромова из Узбекистана — 30,75 балла. Третьей стала россиянка Мария Борисова — 29,90 балла.

Ранее на турнире в Дохе Горносько победила в упражнении с обручем и мячом, а также завоевала серебро в многоборье.

Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
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