Горносько выиграла золото в упражнении с булавами на турнире «Кубок "Небесная грация"»

Белорусская гимнастка Алина Горносько выиграла третью золотую медаль на турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре.

Спортсменка стала первой в упражнении с булавами, набрав 32,70 балла. Второе место заняла Тахмина Икромова из Узбекистана — 30,75 балла. Третьей стала россиянка Мария Борисова — 29,90 балла.

Ранее на турнире в Дохе Горносько победила в упражнении с обручем и мячом, а также завоевала серебро в многоборье.