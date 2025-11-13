Римарачин Диас выиграла золото в упражнении с мячом на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025

Юниорка Николь Римарачин Диас из России завоевала золотую медаль в упражнении с мячом на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025.

К старту спортсменка готовилась под руководством Ляйсан Савицкой и Кирилла Баркана.

Второй в мяче стала Кира Бабкевич из Белоруссии, третьей — Айганым Рысбек из Казахстана.

Соревнования «Кубок «Небесная грация»» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».