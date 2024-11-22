Белоруска Горносько выиграла второе золото на турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре

Белорусская гимнастка Алина Горносько выиграла вторую золотую медаль на турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре.

Спортсменка стала первой в упражнениях с мячом, набрав 31,50 балла. Второе место заняла россиянка Мария Борисова – 31,05 балла. Третьей стала Тахмина Икромова из Узбекистана – 29,40 балла.

Ранее на турнире в Дохе Горносько победила в упражнении с обручем и завоевала серебро в многоборье.