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Сегодня, 17:18

Белоруска Горносько выиграла второе золото на турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре

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Белорусская гимнастка Алина Горносько выиграла вторую золотую медаль на турнире «Кубок "Небесная грация"» в Катаре.

Спортсменка стала первой в упражнениях с мячом, набрав 31,50 балла. Второе место заняла россиянка Мария Борисова – 31,05 балла. Третьей стала Тахмина Икромова из Узбекистана – 29,40 балла.

Ранее на турнире в Дохе Горносько победила в упражнении с обручем и завоевала серебро в многоборье.

Вся информация о турнире "Небесная грация" здесь
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