Евдокимова выиграла золотую медаль на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open — 2025

Гимнастка из Белоруссии Ксения Евдокимова выиграла золотую медаль международного турнира «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open — 2025 в упражнении с мячом среди преюниорок.

Второе место заняла россиянка София Богданова, а замкнула тройку Селена Мовсесян из Армении.

Соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».