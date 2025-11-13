Прямая трансляция международного турнира «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open — 2025
С 12 по 14 ноября в Пекине пройдут уникальные соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open — 2025 по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».
Прямой эфир из спорткомплекса «Шоуган» можно будет смотреть в режиме реального времени на нашем сайте.
12 ноября, среда
03:30* — Преюниорки. Многоборье. Финалы отдельных видов. 2 вида
07:10 — Юниорки. Многоборье. Финалы отдельных видов. Обруч, мяч
11:00 — Церемония открытия
11:30 — Сениорки. Многоборье. Квалификация в финалы. Обруч, мяч
13 ноября, четверг
03:30 — Преюниорки. Многоборье. Финалы отдельных видов. 1 вид
05:30 — Юниорки. Многоборье. Финалы отдельных видов. Булавы, лента
08:40 — Юниорки. Финалы отдельных видов. Скакалка
09:30 — Награждение. Преюниорки и юниорки. Многоборье, обруч, мяч, булавы, лента, скакалка
10:30 — Сениорки. Многоборье. Квалификация в финалы. Булавы, лента
15:50 — Сениорки. Квалификация в финал. Скакалка
14 ноября, пятница
04:00 — Юниорки. Групповые упражнения. 5 обручей
04:40 — Юниорки. Групповые упражнения. 5 пар булав
05:50 — Сениорки. Групповые упражнения. 5 лент
06:50 — Сениорки. Групповые упражнения. 3 мяча, 2 обруча
08:20 — Сениорки. Финал. Обруч
09:05 — Сениорки. Финал. Мяч
09:50 — Сениорки. Финал. Булавы
10:35 — Сениорки. Финал. Лента
11:20 — Сениорки. Финал. Скакалка
12:00 — Награждение. Групповые упражнения. Юниорки и сениорки
12:30 — Награждение. Сениорки. Многоборье, обруч, мяч, булавы, лента, скакалка
13:00 — Гала-шоу
*Время московское (GMT+3)
Уникальный турнир по художественной гимнастике «Кубок "Небесная грация"» состоится по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой в юбилейный, пятый раз.
В 2025 году, как и в 2023-м, его примет Пекин. Соревнования пройдут по специально разработанным правилам Международной ассоциации «Небесная грация». В турнире впервые будут представлены групповые упражнения среди юниорок — в 2024 году в программу соревнований ввели этот вид среди сениорок.
Спортсменки-личницы выступят с пятью предметами: скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. Участницами станут как сениорки, так и юниорки. Они будут соревноваться в многоборье и в отдельных видах. В групповых упражнениях турнир состоится в отдельных видах. Сениорки выступят с пятью лентами, а также с тремя мячами и двумя обручами. Юниорки выйдут на ковер с пятью обручами и пятью парами булав.