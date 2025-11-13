Прямая трансляция международного турнира «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open — 2025

С 12 по 14 ноября в Пекине пройдут уникальные соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open — 2025 по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».

Прямой эфир из спорткомплекса «Шоуган» можно будет смотреть в режиме реального времени на нашем сайте.

12 ноября, среда

03:30* — Преюниорки. Многоборье. Финалы отдельных видов. 2 вида

07:10 — Юниорки. Многоборье. Финалы отдельных видов. Обруч, мяч

11:00 — Церемония открытия

11:30 — Сениорки. Многоборье. Квалификация в финалы. Обруч, мяч

13 ноября, четверг

03:30 — Преюниорки. Многоборье. Финалы отдельных видов. 1 вид

05:30 — Юниорки. Многоборье. Финалы отдельных видов. Булавы, лента

08:40 — Юниорки. Финалы отдельных видов. Скакалка

09:30 — Награждение. Преюниорки и юниорки. Многоборье, обруч, мяч, булавы, лента, скакалка

10:30 — Сениорки. Многоборье. Квалификация в финалы. Булавы, лента

15:50 — Сениорки. Квалификация в финал. Скакалка

14 ноября, пятница

04:00 — Юниорки. Групповые упражнения. 5 обручей

04:40 — Юниорки. Групповые упражнения. 5 пар булав

05:50 — Сениорки. Групповые упражнения. 5 лент

06:50 — Сениорки. Групповые упражнения. 3 мяча, 2 обруча

08:20 — Сениорки. Финал. Обруч

09:05 — Сениорки. Финал. Мяч

09:50 — Сениорки. Финал. Булавы

10:35 — Сениорки. Финал. Лента

11:20 — Сениорки. Финал. Скакалка

12:00 — Награждение. Групповые упражнения. Юниорки и сениорки

12:30 — Награждение. Сениорки. Многоборье, обруч, мяч, булавы, лента, скакалка

13:00 — Гала-шоу

*Время московское (GMT+3)

Уникальный турнир по художественной гимнастике «Кубок "Небесная грация"» состоится по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой в юбилейный, пятый раз.

В 2025 году, как и в 2023-м, его примет Пекин. Соревнования пройдут по специально разработанным правилам Международной ассоциации «Небесная грация». В турнире впервые будут представлены групповые упражнения среди юниорок — в 2024 году в программу соревнований ввели этот вид среди сениорок.

Спортсменки-личницы выступят с пятью предметами: скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. Участницами станут как сениорки, так и юниорки. Они будут соревноваться в многоборье и в отдельных видах. В групповых упражнениях турнир состоится в отдельных видах. Сениорки выступят с пятью лентами, а также с тремя мячами и двумя обручами. Юниорки выйдут на ковер с пятью обручами и пятью парами булав.

Полные правила турнира на сайте «Небесной грации».