Прямая трансляция международного турнира «Кубок "Небесная грация"» из Катара
С 20 по 22 ноября Доха принимает международный турнир по художественной гимнастике «Кубок "Небесная грация"». Организатор соревнований — Международная Ассоциация клубов «Небесная грация».
В этом году турнир проходит на арене Aspire Dome в Дохе. В соревнованиях выступят спортсменки из 25 стран.
Полное расписание
20 ноября, среда
09:30*. Юниорки. Отдельные виды. Обруч, мяч
15:00. Церемония открытия
15:30. Сениорки. Многоборье. Квалификация (финалы). Обруч, мяч, скакалка
21 ноября, четверг
09:00. Юниорки. Отдельные виды. Булавы, лента, скакалка
16:00. Награждение. Юниорки. Отдельные виды
16:30. Сениорки. Многоборье. Квалификация (финалы). Булавы, лента
22 ноября, пятница
10:00. Сениорки. Групповое упражнение. Отдельные виды. 5 обручей, 3 ленты 2 мяча
11:50. Награждение. Групповое упражнение. Отдельные виды
12:30. Сениорки. Отдельные виды. Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента
16:25. Награждение. Сениорки. Многоборье. Отдельные виды
18:00. Гала-концерт
* По московскому времени.