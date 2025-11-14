Групповички академии завоевали золотые медали на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025

Групповички академии победили на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025 в упражнениях с пятью обручами и пятью парами булав по программе юниорок.

В составе команды выступили Алина Прощалыкина, Николь Андрончик, Кира Прынь, Полина Захарова, Анна Грязнова и Нелли Реуцкая.

Тренером спортсменок является чемпионка Европы 1996 года Анна Усцова, хореографом — Екатерина Белова. Активное участие в подготовке гимнасток к соревнованиям в Пекине также принимала олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».