Горносько стала лучшей в упражнении с мячом на турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025

Белорусская гимнастка Алина Горносько заняла первое место в упражнении с мячом по программе сениорок на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025.

Тренерами белоруски являются Марина Лобач и Татьяна Огрызко, а хореографом — Елена Манзалевская.

Второй стала российская гимнастка Виктория Беспалова. Ее тренеры — Татьяна Грибкова и Наталья Симашкевич. Бронза у Айботы Ертайкызы из Казахстана. Тренер — Екатерина Панченко.

Соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».