Савинова стала чемпионкой многоборья турнира «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025

Российская гимнастка Ксения Савинова выиграла многоборье на международном турнире «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open-2025 по программе юниорок.

Тренером спортсменки является Евгения Елисеева, а хореографом — Елена Егорова.

Соревнования «Кубок "Небесная грация"» и Beijing Top Open проходят с 12 по 14 ноября в Пекине. Они проводятся по правилам Международной ассоциации «Небесная грация».