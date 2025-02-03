Мамиашвили: «Визы в Европу — решаемый вопрос»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о ситуации с получением европейских виз для участия в чемпионатах мира и Европы.

«С трудом, но получаем европейские визы. Это решаемый вопрос. Мы заранее используем дополнительные протоколы и решаем потихоньку», — цитирует Мамиашвили «РБ Спорт».

Чемпионат Европы по борьбе пройдет в мае в Словакии, а чемпионат мира в сентябре примет столица Хорватии Загреб. Ранее у россиянина Абдулрашида Садулаева были проблемы с румынской визой, когда его не пустили на чемпионат Европы.