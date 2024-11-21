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Сегодня, 12:07

Мамиашвили переизбрали президентом Федерации спортивной борьбы России

Камила Абдурахманова
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Действующий президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили переизбран на пост главы организации.

Отчетно-выборная конференция прошла в четверг, 21 ноября, в Москве. Мамиашвили был единственным кандидатом, его избрали единогласно.

Михаил Мамиашвили. «Треск — и колено вывалилось в сторону». Драмы олимпийского чемпиона

61-летний Мамиашвили возглавляет Федерацию спортивной борьбы России с 1997 года. Он является трехкратным чемпионом мира и Европы, а также олимпийским чемпионом 1988 года.

Михаил Мамиашвили
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