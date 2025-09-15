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Угуев посвятил победу на чемпионате мира по борьбе Абдулрашиду Садулаеву

Сергей Ярошенко

Российский борец вольного стиля Заур Угуев рассказал, кому посвятил свою победу на чемпионате мира в Загребе.

«Эту победу посвящаю Абдулрашиду Садулаеву. Если не считать года победы на Олимпиаде, этот год могу назвать самым счастливым в своей жизни. Я впервые в Хорватии», — цитирует Угуева ТАСС

В финальном поединке россиянин победил Ахмада Мохаммаднежаджавана из Ирана и стал трехкратным чемпионом мира.

11 сентября стало известно, что Садулаев не получил шенгенскую визу для участия в чемпионате мира.

Первенство мира в Загребе продлится до 21 сентября. Россияне выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.

Источник: ТАСС
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Абдулрашид Садулаев
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