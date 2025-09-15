Мамиашвили о победе Угуева на ЧМ в Загребе: «Что можно испытывать, кроме глубочайшего уважения»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Заура Угуева на чемпионате мира по вольной борьбе в Загребе.

В финале в весовой категории до 61 кг 30-летний россиянин победил Ахмада Ахмада Мохаммаднежаджавана — 11:2.

«Поздравляю Угуева с победой на чемпионате мира. Хочется поздравить всех наших призеров и победителей. Невзирая на все. Ребята переступают через весь дискомфорт, с которым сталкиваются. Но они показывают, что могут со всем справляться и показывать результат. Что можно испытывать к ним, кроме глубочайшего уважения», — сказал Мамиашвлили «СЭ».

Первенство мира в Загребе продлится до 21 сентября. Россияне выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.