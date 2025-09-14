Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира по борьбе

Российский борец Заур Угуев выиграл золото чемпионата мира по вольной борьбе в Загребе.

В финале в весовой категории до 61 кг 30-летний россиянин победил Ахмада Ахмада Мохаммаднежаджавана — 11:2.

По пути к финалу Угуев был сильнее американца Джексена Форреста (10:3), Ассылжана Ессенгелди из Казахстана (13:2) и армянина Манвела Хндзрцяна (11:0).

Угуев стал трекхратным чемпионом мира. В 2018 и 2019 годах он побеждал на чемпионатах мира в весе до 57 кг.