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14 сентября 2025, 19:41

Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира по борьбе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский борец Заур Угуев выиграл золото чемпионата мира по вольной борьбе в Загребе.

В финале в весовой категории до 61 кг 30-летний россиянин победил Ахмада Ахмада Мохаммаднежаджавана — 11:2.

По пути к финалу Угуев был сильнее американца Джексена Форреста (10:3), Ассылжана Ессенгелди из Казахстана (13:2) и армянина Манвела Хндзрцяна (11:0).

Угуев стал трекхратным чемпионом мира. В 2018 и 2019 годах он побеждал на чемпионатах мира в весе до 57 кг.

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