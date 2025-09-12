Сидаков и еще двое борцов покинули аэропорт Загреба после многочасовой проверки

Российские борцы Заурбек Сидаков, Ахмед Усманов и Абдулла Курбанов смогли покинуть аэропорт Загреба только после многочасовой проверки.

«Все нормально, их пропустили», — цитирует ТАСС президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Чемпионат мира в Хорватии начнется 13 сентября. 11 сентября стало известно, что шенгенскую визу для участия в чемпионате мира в Загребе не получил Абдулрашид Садулаев.