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Сидаков и еще двое борцов покинули аэропорт Загреба после многочасовой проверки

Российские борцы Заурбек Сидаков, Ахмед Усманов и Абдулла Курбанов смогли покинуть аэропорт Загреба только после многочасовой проверки.

«Все нормально, их пропустили», — цитирует ТАСС президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Чемпионат мира в Хорватии начнется 13 сентября. 11 сентября стало известно, что шенгенскую визу для участия в чемпионате мира в Загребе не получил Абдулрашид Садулаев.

Источник: ТАСС
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Заурбек Сидаков
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