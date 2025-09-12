Сидаков получил визу и вылетел на чемпионат мира в Хорватии

Российский борец Заурбек Сидаков получил визу в Хорватию и вылетел в Загреб на чемпионат мира, сообщил ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Россиянин является олимпийским чемпионом 2020 года, трехкратным чемпионом мира (2018, 2019, 2023), также он неоднократно выигрывал чемпионаты России.

11 сентября стало известно, что шенгенскую визу для участия в чемпионате мира в Загребе не получил Абдулрашид Садулаев.