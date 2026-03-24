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Россиянин Магомаев стал чемпионом мира 2024 года после дисквалификации грузина Кенчадзе

Руслан Минаев

Объединенный мир борьбы (UWW) признал российского борца вольного стиля Магомеда Магомаева чемпионом мира 2024 года в весовой категории до 79 кг, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Грузинский спортсмен Автандил Кенчадзе, выигравший у Магомаева финальную схватку на том турнире, нарушил антидопинговые правила. В ФСБР отметили, что из UWW пришлют уведомление о готовности золотой медали, после чего утвердят протокол награждения.

После пересмотра результатов серебряная медаль досталась иранцу Мохаммаду Ашгару Ноходипарими, бронзовые — Ахсарбеку Гулаеву из Словакии и японцу Коте Такахаси.

Чемпионат мира 2024 года проходил в Тиране. Магомаеву 25 лет. Он также является победителем Игр БРИКС и Игр стран СНГ.

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