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Россиянка Танделова завоевала золото молодежного чемпионата Европы по борьбе

Руслан Минаев

Российская спортсменка Амина Танделова стала чемпионкой Европы по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Турнир проходит в сербском Зренянине.

Танделова выступала в весовой категории до 62 кг. В финале она победила азербайджанку Рузанну Маммадову.

Помимо золота, сборная России завоевала на турнире еще три медали. Серебро в активе Екатерины Кошкиной (до 65 кг). Бронзовыми призерами стали Екатерина Карпушкина (до 53 кг) и Кристина Братчикова (до 72 кг).

Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди молодежи проходит с 10 по 15 марта. Этот турнир — первый с 2021 года официальный старт под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW), на котором российские спортсмены выступают с национальной символикой.

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