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Борцу Исламгерееву подарили автомобиль после его победы на чемпионате Европы в Сербии

Умар Кремлев, Михаил Мамиашвили и Федерация спортивной борьбы России подарили 20-летнему Бозигиту Исламгерееву новый автомобиль после победы на молодежном чемпионате Европы в Сербии.

Борец прославился благодаря эффектному приему — «прыжку кобры» в поединке против француза Рахима Магамадова и сумел вырвать победу на последних секундах.

Бозигит Исламгереев.«Новый бозигитовский прием открыл!» Борец Исламгереев выдал «бросок надежды» и стал звездой соцсетей

Поздравляя спортсмена, Кремлев отметил, что Бозигит подает отличный пример молодежи и показывает, как нужно идти к победе и любить свою страну. Он подчеркнул, что в Федерации гордятся таким результатом и теперь ждут от борца новых достижений.

По словам Умара Кремлева, ФСБР продолжит поддерживать талантливых спортсменов и тренеров.

Сам Бозигит поблагодарил за поддержку и признался, что такое внимание сильно мотивирует работать дальше и стремиться к новым победам.

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Умар Кремлев
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