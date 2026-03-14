Борцу Исламгерееву подарили автомобиль после его победы на чемпионате Европы в Сербии

Умар Кремлев, Михаил Мамиашвили и Федерация спортивной борьбы России подарили 20-летнему Бозигиту Исламгерееву новый автомобиль после победы на молодежном чемпионате Европы в Сербии.

Борец прославился благодаря эффектному приему — «прыжку кобры» в поединке против француза Рахима Магамадова и сумел вырвать победу на последних секундах.

Поздравляя спортсмена, Кремлев отметил, что Бозигит подает отличный пример молодежи и показывает, как нужно идти к победе и любить свою страну. Он подчеркнул, что в Федерации гордятся таким результатом и теперь ждут от борца новых достижений.

По словам Умара Кремлева, ФСБР продолжит поддерживать талантливых спортсменов и тренеров.

Сам Бозигит поблагодарил за поддержку и признался, что такое внимание сильно мотивирует работать дальше и стремиться к новым победам.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max