Рейтинг лучших борцов России: Угуев опередил Сидакова, Кадиев впервые вошел в топ-15

После прошедшего в Москве чемпионата России в рейтинге лучших борцов-вольников из России (включая легионеров) произошли изменения. Заур Угуев, ставший 8-кратным чемпионом страны, поднялся на четвертую строчку, опередив Заурбека Сидакова. А Ибрагим Кадиев, выигравший чемпионат в категории до 86 кг, дебютировал в рейтинге на 11-м месте.

Топ-15:

1. Абдулрашид Садулаев — 191 балл.

2. Ахмед Тажудинов — 161.

3. Магомед Рамазанов — 155.

4. Заур Угуев — 150.

5. Заурбек Сидаков — 122.

6. Чермен Валиев — 110.

7. Разамбек Жамалов — 105.

8. Ахмед Усманов — 81.

9. Ибрагим Ибрагимов — 80.

10. Даурен Куруглиев — 75.

11. Ибрагим Кадиев — 67.

12. Магомедхабиб Кадимагомедов — 57.

13. Шамиль Мамедов — 46.

14. Артур Найфонов — 26.

15. Начын Монгуш — 23.

Попали в анкеты респондентов, но не вошли топ-15:

Давид Баев — 19.

Абасгаджи Магомедов — 18.

Таймураз Салказанов — 11.

Ислам Дудаев — 9.

Магомед Курбанов — 9.

Муса Мехтиханов — 8.

Исмаил Мусукаев — 7.

Абдулмажид Кудиев — 3.

Магомед Магомаев — 2.

Гаджимурад Рашидов — 2.

Иналбек Шериев — 1.

Абдулла Курбанов — 1.

Осман Нурмагомедов — 1.

Виктор Рассадин — 1.

Рейтинг составлен путем голосования ведущих борцовских журналистов. Список опрошенных: Муслим Гапуев («Борцовский круг»), Иван Барашков («Первый борцовский»), Мурад Канаев, Никита Горшенин («Ночь в Клетке» / «Ушатайка»), Асланбек Бадаев (АСА), Арип Ибрагимов (Wrestdag), Алина Доева («Борцы Алании»), Тигран Аванян (ФСБР), Салам Умаров (Metaratings), Курбан Рагимов (ННТ), Тимур Тигиев («Вольная Борьба»), Хаджимурад Магомедов (Wrestrus 000 ), Илья Андреев («Ушатайка»).

Правила:

В анкете каждому респонденту нужно было указать 15 действующих борцов-вольников. За 15-е место в анкете респондента борцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов.

Рейтинг обновляется после каждого крупного турнира.