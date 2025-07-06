Рейтинг лучших борцов России: Угуев опередил Сидакова, Кадиев впервые вошел в топ-15
После прошедшего в Москве чемпионата России в рейтинге лучших борцов-вольников из России (включая легионеров) произошли изменения. Заур Угуев, ставший 8-кратным чемпионом страны, поднялся на четвертую строчку, опередив Заурбека Сидакова. А Ибрагим Кадиев, выигравший чемпионат в категории до 86 кг, дебютировал в рейтинге на 11-м месте.
Топ-15:
1. Абдулрашид Садулаев — 191 балл.
2. Ахмед Тажудинов — 161.
3. Магомед Рамазанов — 155.
4. Заур Угуев — 150.
5. Заурбек Сидаков — 122.
6. Чермен Валиев — 110.
7. Разамбек Жамалов — 105.
8. Ахмед Усманов — 81.
9. Ибрагим Ибрагимов — 80.
10. Даурен Куруглиев — 75.
11. Ибрагим Кадиев — 67.
12. Магомедхабиб Кадимагомедов — 57.
13. Шамиль Мамедов — 46.
14. Артур Найфонов — 26.
15. Начын Монгуш — 23.
Попали в анкеты респондентов, но не вошли топ-15:
Давид Баев — 19.
Абасгаджи Магомедов — 18.
Таймураз Салказанов — 11.
Ислам Дудаев — 9.
Магомед Курбанов — 9.
Муса Мехтиханов — 8.
Исмаил Мусукаев — 7.
Абдулмажид Кудиев — 3.
Магомед Магомаев — 2.
Гаджимурад Рашидов — 2.
Иналбек Шериев — 1.
Абдулла Курбанов — 1.
Осман Нурмагомедов — 1.
Виктор Рассадин — 1.
Рейтинг составлен путем голосования ведущих борцовских журналистов. Список опрошенных: Муслим Гапуев («Борцовский круг»), Иван Барашков («Первый борцовский»), Мурад Канаев, Никита Горшенин («Ночь в Клетке» / «Ушатайка»), Асланбек Бадаев (АСА), Арип Ибрагимов (Wrestdag), Алина Доева («Борцы Алании»), Тигран Аванян (ФСБР), Салам Умаров (Metaratings), Курбан Рагимов (ННТ), Тимур Тигиев («Вольная Борьба»), Хаджимурад Магомедов (Wrestrus000), Илья Андреев («Ушатайка»).
Правила:
В анкете каждому респонденту нужно было указать 15 действующих борцов-вольников. За 15-е место в анкете респондента борцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов.
Рейтинг обновляется после каждого крупного турнира.