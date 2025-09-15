Мамиашвили о чемпионате мира в Загребе: «Наши ребята находятся в непростых условиях, но они справляются с ними»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ», как российских спортсменов приняли на чемпионате мира по вольной борьбе в Загребе.

«Наши ребята находятся в непростых условиях. Это касается не только ситуации в аэропорту. Организаторы стараются нам помочь, максимально доброжелательны к нам. Но во многом от них ничего не зависит, они ведомые люди. Все спортсмены между собой тепло общаются, за исключением, к сожалению, представителей некоторых стран. Есть сложности, но наши спортсмены с ними справляются», — сказал Мамиашвили «СЭ».

12 сентября членов сборной России Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова несколько часов не выпускали из здания аэропорта в Загребе.

Турнир продлится до 21 сентября. Россияне выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.