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Мамиашвили о чемпионате мира в Загребе: «Наши ребята находятся в непростых условиях, но они справляются с ними»

Константин Белов
Корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ», как российских спортсменов приняли на чемпионате мира по вольной борьбе в Загребе.

«Наши ребята находятся в непростых условиях. Это касается не только ситуации в аэропорту. Организаторы стараются нам помочь, максимально доброжелательны к нам. Но во многом от них ничего не зависит, они ведомые люди. Все спортсмены между собой тепло общаются, за исключением, к сожалению, представителей некоторых стран. Есть сложности, но наши спортсмены с ними справляются», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Заур Угуев (справа) в&nbsp;поединке с&nbsp;американцем Джаксеном Патриком Форрестом.Угуев — трехкратный чемпион мира, Сидаков проиграл Валиеву в принципиальной схватке. Главное на ЧМ по борьбе в Хорватии

12 сентября членов сборной России Заурбека Сидакова, Ахмеда Усманова и Абдуллу Курбанова несколько часов не выпускали из здания аэропорта в Загребе.

Турнир продлится до 21 сентября. Россияне выступают на нем под флагом Объединенного мира борьбы.

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Михаил Мамиашвили
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