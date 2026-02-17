Гацалов продолжит работу на посту главного тренера сборной России по борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Хаджимурат Гацалов, с которого были полностью сняты обвинения в употреблении допинга, продолжит работу на посту главного тренера сборной.

«Имя Гацалова золотыми буквами вписано в историю мировой борьбы, это один из самых титулованных борцов современности, олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира. Его обвинили совершенно по надуманным причинам, ссылаясь на то, что понаписал о нем «информатор» Родченков. Хаджимурат был полностью оправдан, все обвинения сняты. Нашлись силы и люди, которые помогли ему отстоять честное и чистое имя. Но сколько еще должны терпеть наши спортсмены, и особенно те, у кого таких возможностей нет? Ситуация с Гацаловым создала серьезный прецедент, потому что вся эта история выходит далеко за рамки судьбы одного человека, ее главный итог заключается в том, что базе LIMS — ноль доверия, показаниям Родченкова — грош цена», — цитирует ТАСС Мамиашвили.

В мае 2025 года Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении Гацалова на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Положительный результат дала проба, сданная россиянином 10 мая 2015 года. Позднее ФСБР временно отстранила Гацалова от работы в сборной России по вольной борьбе, которую он возглавляет с 2023 года. 17 февраля ITA сняло все обвинения с россиянина.

Гацалов является олимпийским чемпионом 2004 года. Также он пять раз побеждал на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы.