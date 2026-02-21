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Садулаев получил визу в Албанию, где пройдет чемпионат Европы по борьбе

Абдулрашид Садулаев.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Руководитель пресс-службы Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян сообщил, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил визу в Албанию, где пройдет чемпионат Европы.

Садулаев пропустил два предыдущих европейских первенства: в 2024 году ему отказали во въезде в Румынию, год спустя ему не удалось получить визу в Словакию. Из-за проблем с документами борец также не смог выступить на чемпионате мира-2025, который прошел в Хорватии.

«Он сможет выступить на рейтинговом турнире, соревнования в его весе пройдут в четверг, 26 февраля. Чемпионат Европы в этом году пройдет также в Тиране, и, если Садулаев туда попадет, проблем с выступлением возникнуть не должно. Абдулрашид в Албании боролся в 2024 году на чемпионате мира, уже после начала историй с визами», — приводит ТАСС слова Аваняна.

Чемпионат Европы по вольной борьбе пройдет в Албании с 20 по 26 апреля.

Источник: ТАСС
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Абдулрашид Садулаев
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