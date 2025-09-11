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Мамиашвили: «Шансы Садулаева выступить на чемпионате мира призрачны»

Сергей Разин
корреспондент

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил шансы олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева выступить на чемпионате мира в Загребе.

«Шансы по Абдулрашиду можно назвать уже призрачными. По Заурбеку Сидакову визу еще ждем. С первой группой он не улетел, остался еще день», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Абдулрашид Садулаев (слева).Садулаев пропустит чемпионат мира в Хорватии. Запрет на въезд в страны Шенгена снять не удалось

Ранее Садулаев не попал в список участников чемпионата мира, который был опубликован пресс-службой Объединенного мира борьбы.

В прошлом году Садулаев не смог выступить на чемпионате мира в Румынии, так как ему было отказано во въезде в аэропорту Бухареста. Также спортсмен не получил визу для участия в чемпионате Европы 2025 года в Братиславе.

Садулаев является двукартным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и семикратным победителем чемпионатов России.

Источник: ТАСС
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Абдулрашид Садулаев
Михаил Мамиашвили
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